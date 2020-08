TikTok Chance en or pour les «petits» artistes

Les musiciens indépendants qui percent sur TikTok auront d’office un contrat avec un label.

La nouvelle fait grand bruit dans le monde du business musical: TikTok a signé un ­accord avec le distributeur United­Masters. Cela lui permet de publier ses morceaux les plus viraux sur Spotify, Apple Music, SoundCloud et YouTube. C’est une excellente nouvelle pour les «petits» artistes sans maison de disques qui, en cas de succès sur TikTok, se verront ainsi proposer un puissant premier contrat de distribution pour leur chanson.

Côté sous, UnitedMasters prend une commission de 10% sur les revenus des ventes, ou de 0% si les musicos ont souscrit un abo mensuel de 5 dollars. Le distributeur s’engage, de plus, à mettre en relation les artistes avec de grandes marques, ce que ne font pas les labels traditionnels.

TikTok – visé par un décret de Donald Trump l’obligeant à vendre ses activités sur sol US – est le tremplin par excellence des jeunes talents. Lil Nas X, Bosh, ou Petit Voyou lui doivent beaucoup. Ce dernier en est d’ailleurs bien conscient. «J’y ai eu ma place en tant que petit parce que ce canal n’est pas monopolisé par de gros artistes», a-t-il confié sur BFM TV.