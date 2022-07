Gemma Chan a trouvé le petit ami idéal

Gemma Chan : Chanceuse d’avoir trouvé le petit ami idéal

Très discrets sur leur relation, Dominic Cooper et Gemma Chan sfilent le parfait amour depuis 2018.

Gemma Chan aurait-elle trouvé son âme sœur? Bien possible. Depuis qu’elle roucoule avec l’acteur anglais Dominic Cooper, qu’elle a rencontré en 2018, l’actrice américano-britannique vit un bonheur sans nuage. «Je suis tellement chanceuse de vivre une relation avec un homme avec qui je peux parler de tout», confie la star de 39 ans dans «Harper’s Bazaar». D’origine chinoise, Gemma a souffert du racisme envers les Asiatiques au début de la pandémie du Covid-19, car le virus avait d’abord touché la Chine. «Dominic a été très compréhensif et très empathique. Je ne lui cachais rien de ce que je ressentais durant cette période et il m’a apporté un soutien incroyable, se souvient-elle. Je n’aurais pas pu surmonter cela seule. J’ai vraiment de la chance de l’avoir à mes côtés.»