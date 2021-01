La commune de Chancy a fait un geste pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe en cette période de grand froid. La Mairie a gratuitement mis à disposition de l’association «Toit pour tous» trois appartements sur son territoire, a rapporté samedi la «Tribune de Genève» . Ces logements accueilleront bientôt des personnes sans-abri pour une durée de quatre à six mois.

Les clés du premier appartement, un deux pièces, ont été données à l’association avant Noël. Les deux autres logements, un cinq et un six pièces en duplex, ont été confiés lundi à «Toit pour tous» et seront prochainement proposés à des familles dans le besoin.