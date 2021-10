France : Chanel, 12 ans, n’en pouvait plus d’être harcelée

Une collégienne du nord de la France a mis fin à ses jours jeudi dans le jardin de sa maison. Sa famille, soutenue par la communauté, dénonce un manque de mesures contre le harcèlement scolaire.

La jeune fille souffrait à l’école, comme sur les réseaux sociaux. RMC

Une famille du nord de la France est frappée par un terrible deuil. Jeudi dernier, Chanel, 12 ans, a mis fin à ses jours dans le jardin de sa maison à Frévent. Selon «La Voix du Nord», l’adolescente était victime de harcèlement scolaire. «On était chez notre mère. On est allé faire des courses, maman lui a demandé si elle voulait venir, elle a dit que non. Mon frère, qui était en haut, a entendu le chien aboyer, il est descendu, a vu Chanel, a essayé de la réanimer», témoignent Lindsay et Crystal, deux des sœurs de la victime. Les pompiers n’ont rien pu faire pour la malheureuse, malgré trois heures d’efforts.

Chanel, qui avait cinq sœurs et un frère, est décrite comme une «petite fille qui était un peu renfermée», mais qui parlait d’avenir. Sa famille affirme qu’elle était victime de harcèlement scolaire: «Quand elle allait à l’école, elle pleurait. Je pense qu’elle se sentait incomprise, mais n’en parlait pas», confie Lindsay. Sur les réseaux sociaux également, l’adolescente était régulièrement prise pour cible, selon ses proches. «Cela ne se passe pas que chez les autres. Parents famille ami, ayez un œil attentif. Pas assez de prévention dans les écoles collèges et lycées», déplore sur Facebook une femme se présentant comme la mère d’une amie de Chanel.

La jeune fille a été inhumée mardi, et une marche blanche a été organisée ce mercredi dès 10h, devant le collège qu’elle fréquentait. Dans la commune, la solidarité s’organise. «Une petite fille a fait du porte-à-porte dans Frévent pour récolter des dons, elle nous a rapporté 130 euros. Une cagnotte en ligne a aussi été mise en place», raconte Lindsay, émue. «C’était une petite fille adorable et gentille, toute belle. Elle ne faisait pas d’histoires, elle parlait avec tout le monde, ça nous a choqués», souffle une maman d’élève. «C’est dur parce qu’elle est morte et aussi parce qu’elle s’est fait harceler. Ils nous insultent, ils nous tapent», confie Lena, une camarade de Chanel.

«C’est inacceptable. On ne peut pas harceler les enfants comme ça. Aujourd’hui, on est en colère. On va aller au collège pour voir ce qu’ils comptent faire, on ne parle pas assez du harcèlement. Notre petite sœur n’a pas réussi à se défendre, aujourd’hui, c’est à nous de la défendre», tempête Lindsay. Des accusations que le maire de la commune tient à tempérer: «Il n’y a rien de prouvé aujourd’hui. Une enquête de gendarmerie est en cours», indique Jean-François Théret à RMC. Une cellule d’écoute a été ouverte dans le collège.

Envies suicidaires? Faites-vous aider. Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche? Parlez-en et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Urgences médicales: 144 https://www.santepsy.ch/fr/aides-et-soutiens/https://stopsuicide.ch/besoindaide