Mode : Chanel limite l’achat de ses sacs à un par année et par personne

La marque de luxe rationne l’achat de ses produits pour lutter contre la revente.

Chanel ne vendra plus qu’un seul sac par client et par an, selon une information de 20 Minuten, qui cite la «Handelszeitung» (article réservé aux abonnés). Pour les modèles de sacs «Kelly» et «Birkin», deux exemplaires peuvent être vendus à une personne par année au maximum. D’autres marques, comme Hermès, ont déjà mis en place de telles politiques de distribution. Louis Vuitton ne vend pas plus de deux sacs à main par année civile à un même client.