Changement climatique: la Californie poursuit des géants du pétrole

La Californie a engagé vendredi des poursuites contre cinq des plus grosses compagnies pétrolières du monde. Elle les accuse d’avoir causé des millions de dollars de dégâts et trompé l’opinion en minimisant les risques pour le climat dus aux énergies fossiles, a rapporté le «New York Times». Cette action en justice fait suite à de nombreuses autres initiées par des villes, comtés et États américains contre des intérêts liés aux énergies fossiles en raison de leur impact environnemental.

La plainte au civil a été déposée auprès de la Cour supérieure de San Francisco contre Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips et Chevron, qui a son siège en Californie. L’American Petroleum Institute est également visé. Ces compagnies et leurs associés ont «intentionnellement minimisé les risques posés par les énergies fossiles à la population, alors qu’elles avaient connaissance du fait que leurs produits pouvaient conduire à un réchauffement climatique significatif», cela depuis les années 1950, souligne la plainte.

«Désinformation»

«Les dirigeants des compagnies pétrolières et gazières savent depuis des décennies que la dépendance aux énergies fossiles allait provoquer ces résultats catastrophiques, mais ils ont privé l’opinion et les responsables politiques de ces informations en promouvant activement de la désinformation sur le sujet», ajoute la plainte longue de 135 pages. Depuis le début il y a six ans environ de la vague de procédures de ce genre contre les firmes pétrolières et gazières, le secteur a cherché à contrer les attaques en justice en jouant sur la procédure.