L’Argentine se profile comme l’eldorado du vin

Les vendanges sont en cours, en Europe, où le changement climatique perturbe ce moment clé. Par exemple, depuis quelques années à Bordeaux, les blancs sont récoltés la nuit pour préserver leur fraîcheur. Des viticulteurs prophétisent qu’à cause du réchauffement, il faudra bientôt aussi le faire pour les rouges. Au même moment, à 11’000 kilomètres de là, les vignobles sommeillent en Argentine. Certains sont recouverts de neige. C’est l’hiver dans l’hémisphère Sud. On vendange de fin février à début mai, selon les cépages (variétés de raisin), dans ce pays d’Amérique latine, 5e producteur mondial.

Le malbec est le cépage le plus cultivé en Argentine. Getty Images/iStockphoto

Le malbec est dominant, en Argentine, avec une couverture de 18% de la surface totale. Au XIXe siècle, il l’était aussi dans le Bordelais avant de céder le pas aux cépages les plus répandus aujourd’hui: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot. Un peu plus à l’est de Bordeaux, à Cahors, ce raisin produit toujours un cru à la robe pourpre teintée de noir. Les malbecs, qu’ils soient français ou argentins, sont frères. À la différence que les ceps de Cahors sont plantés à une altitude entre 90 à 300 mètres contre 1500 à 3000 mètres pour les meilleurs jus de la cordillère des Andes, où la température varie beaucoup. L’amplitude thermique est même parfois de 35°C, entre le jour et la nuit.

Des malbecs dans le top mondial

La plupart des vins argentins souffrent d’une piètre réputation souvent avérée: déséquilibrés, trop boisés, racoleurs. Du moins, en ce qui concerne le gros de la production. Certains domaines tirent leur épingle du jeu en misant sur la qualité. En juillet, la cave Catena Zapata, à Mendoza, est arrivée en tête des World's Best Vineyards et cinq autres dans le top 50. Les domaines Durigutti, avec sa cuvée Pie de Monte Finca Las Jarillas 2020, et Terrazas de los Andes, avec sa cuvée Apelaçión de Origen Los Chacayes 2021, ont décroché, en juin, le prestigieux titre de Best in Show aux Decanter World Wine Awards. Preuve que ce cépage, s’il est correctement travaillé, fait des merveilles.

La cuvée Apelaçión de Origen Los Chacayes 2021 de Terrazas de los Andes a été nommée Best in Show aux Decanter World Wine Awards, en juin. Terrazas de los Andes

Des cépages européens en altitude

Chez Terrazas de los Andes, qui appartient au Français Bernard Arnault, patron de LVMH, les vignes culminent à 1650 mètres. Dans ce domaine d’excellence, on ne jure que par la permaculture et l’agriculture biologique pour faire pousser malbec, chardonnay, cabernet sauvignon, cabernet franc et pinot noir. Ce dernier, si caractéristique des crus bourguignons, déteste la chaleur. Le changement climatique rend sa culture toujours plus ardue en Bourgogne où on fait des cauchemars en imaginant qu’il faille, un jour, le remplacer par de la syrah, typique de la vallée du Rhône. Le pinot noir est également cultivé par le domaine Colomé qui exploite la parcelle la plus haute du monde, un hectare perché à 3111 mètres dans le nord du pays pour réaliser la cuvée Altura Máxima. L’idée: utiliser l’altitude pour générer des arômes plus frais. Décédé en février passé, son propriétaire Donald Hess était bernois.

Le réchauffement climatique impacte la viticulture et c’est pour cette raison que des Européens acquièrent des parcelles qui bénéficient d’un climat tempéré. Notamment, en Argentine, parce que c’est peut-être là-bas que se profile l’avenir du vin. Exemple, depuis 1999 à Mendoza, Terrazas de los Andes et Château Cheval Blanc, mythe de Saint-Émilion, produisent Cheval des Andes, un assemblage (malbec, cabernet sauvignon, éventuellement petit verdot selon le millésime) qui reproduit celui d’un bordeaux du XIXe siècle.

Accords mets-vins Le Single Vineyard Finca Gualtallary Chardonnay 2021 du domaine Argento est l’allié idéal pour l’apéritif. La note saline et l’acidité de ce blanc, élevé pendant 14 mois en barrique (on ne sent pas le chêne) s’accordent avec du poisson, des fruits de mer ou du fromage. Davantage de rondeur pour le Reserva Chardonnay 2021 de Terrazas de los Andes à marier avec une volaille, des légumes poêlés. Capacité de garde de 8 ans. On quitte Mendoza pour la Patagonie, au sud du continent. La cuvée I, millésime 2018, du domaine Otronia (photo ci-dessus) est un pinot noir à la robe rubis, avec des notes de fruits rouges, d’herbes aromatiques et de truffe. Les tanins sont soyeux. Sa complexité et sa finesse appellent une viande (veau, bœuf) de première qualité ou une poêlée de champignons.