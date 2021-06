Genève - Changement dans la prise de rendez-vous pour se faire vacciner 

À ce jour, 254’553 personnes ont reçu leur première dose contre le Covid sur les 400’000 «vaccinables» au bout du lac (ndlr: ce dernier chiffre exclut les bébés, les petits enfants, etc.). Soit bien au-delà de l’objectif de 50% fixé par le Canton pour fin juin. Par ailleurs, 166’206 personnes ont reçu leur seconde injection. Du coup, des places se libèrent de plus en plus dans les centres.