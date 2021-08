Cyclisme : Changement de leader sur le Tour d’Espagne

Jasper Philipsen a remporté au sprint la 5e étape du Tour d'Espagne, mercredi. Kenny Elissonde, lui, a profité d’une chute de Rein Taaramäe pour enfiler le maillot rouge de leader.

Le calme au sein du peloton était aussi plat que le profil du jour entre Tarancon et Albacete, jusqu'à une énorme chute à 12 km du terme, impliquant une centaine de coureurs dont une bonne partie s'est retrouvée au tapis. Le leader du général, l'Estonien Taaramäe, en a été une des principales victimes: envoyé au sol, il n'a pu repartir que plus de 1’30’’ derrière le peloton, esseulé alors que l'emballage final se préparait.

«Des coureurs me sont rentrés dedans. J'ai changé de vélo, et j'ai commencé à rouler derrière le peloton. C'était impossible de boucher une minute d'écart. C'est si dommage de perdre le maillot de cette manière», a déploré l'Estonien.

Le Français connaît bien le Tour d'Espagne où il a remporté le succès le plus prestigieux de sa carrière, au sommet du mythique Angliru en 2013. «C'est incroyable de porter ce maillot, s'est réjoui le petit grimpeur après la course. Après le Tour et les JO, j'y allais doucement, mon équipe m'a dit: "Kenny, va sur la Vuelta, et vois au jour le jour", et regardez.»