Alan Roura dans l’hémisphère Sud

Alan Roura, lui, a franchi l’équateur vendredi à 15 heures et 53 minutes, a annoncé son équipe. Après 12 jours 1 heure et 33 minutes de course, le skipper suisse, qui figure en 18e position à 967 miles du leader, compte 1 jour et 13 heures d’avance sur son temps de 2016… En revanche, il accuse 1 jour et 9 heures de retard sur son objectif de tour du monde en 80 jours.