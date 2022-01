Changement dans Mariés au premier regard

M6 : Changement de maire dans «Mariés au premier regard»

L’homme qui unissait les couples de l’émission diffusée sur M6 depuis cinq saisons a décidé de passer la main.

Pour Yves Vidal, le plus important est d’oublier qu’il y a des caméras et de se conduire comme s’il s’agissait d’un mariage traditionnel. «C’est ce que je faisais. D’ailleurs, c’était l’accord que j’avais avec la production. Autant, à l’arrivée des familles, ils les faisaient parfois ressortir, discuter, se lever, s’asseoir, autant, quand j’attaquais le mariage à proprement parler, on ne me coupait pas, on ne me disait pas «On la refait», s’est souvenu l’édile.