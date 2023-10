Changement de sexe au Japon: Stérilisation inconstitutionnelle

La Cour suprême japonaise a justifié cette décision par le fait que l’obligation de stérilisation impose de «graves restrictions» à la vie d’une personne et «limite le libre droit à ne pas subir contre sa volonté une atteinte à son corps».

La Cour suprême japonaise a jugé «inconstitutionnelle» l’obligation légale faite aux personnes transgenres de se faire stériliser pour pouvoir changer de sexe dans les registres d’état civil. Cette obligation impose de «graves restrictions» à la vie d’une personne et «limite le libre droit à ne pas subir contre sa volonté une atteinte à son corps», a déclaré, mercredi, la plus haute Cour japonaise, dans un arrêt très attendu.

Au Japon, une personne transgenre souhaitant que les registres d’état civil reflètent sa transition de genre doit saisir un tribunal pour les affaires familiales après avoir subi une chirurgie de réassignation sexuelle, en vertu d’une loi adoptée en 2003. Elle doit aussi prouver l’absence de capacité reproductive, ce qui nécessite généralement une stérilisation, et ses organes génitaux doivent avoir une «apparence similaire» à ceux du sexe auquel elle s’identifie.

Toute personne souhaitant ce changement d’état civil doit également être célibataire, ne pas avoir d’enfants mineurs et être officiellement diagnostiquée comme souffrant de dysphorie de genre, c’est-à-dire d’une détresse causée par une inadéquation entre le sexe assigné à la naissance et le genre auquel s’identifie une personne.

«Grave violation des droits de l’homme»

La Cour suprême japonaise avait été saisie à la suite d’une action en justice lancée par une femme transgenre, demandant à être légalement inscrite comme femme sans subir d’opération chirurgicale, au motif que la stérilisation obligatoire constitue une «grave violation des droits de l’homme et est inconstitutionnelle». Sa demande a été rejetée par un tribunal pour les affaires familiales, puis par une juridiction supérieure.

C’est la deuxième fois que la plus haute Cour du pays était appelée à se prononcer sur cette question: en 2019, elle avait confirmé la loi, jugeant qu’elle avait pour but de prévenir des «problèmes» dans les relations parents-enfants, pouvant conduire à de la «confusion» et des «changements brusques» au sein de la société.