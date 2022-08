Suisse : Changement de sexe facilité: plus de demandes que prévu

Déjà plus de 350 personnes ont franchi le pas dans les grandes villes.

De l’avis de Roland Peterhans, il faudrait maintenant aller plus loin encore en introduisant la possibilité de s’inscrire sous un troisième sexe. Image d’illustration. Pexels



Depuis le début de l’année, il n’est plus nécessaire de s’adresser au tribunal pour changer de sexe officiel. Une simple déclaration à l'état civil suffit désormais. Et un sondage de la «NZZ am Sonntag» auprès des 10 plus grandes villes de Suisse montre que le nombre de personnes ayant recours à cette possibilité nouvelle est bien plus important que prévu. Soit près de 350 personnes, dont 46 à Berne, 47 à Bâle, 36 à Genève et 19 à Lucerne.

C’est une surprise pour les offices d'état civil. Ainsi, Zurich s’attendait à 30 cas pour l’ensemble de l’année et en comptait déjà 80 au milieu de l’année. Les personnes concernées sont âgées entre 12 et 75 ans, dont neuf âgées de moins de 16 ans. La part de personnes ayant passé du sexe féminin au sexe masculin est légèrement plus élevée.

Un troisième sexe est nécessaire

«L’objectif était de maintenir les obstacles aussi bas que possible, et c’est le cas aujourd’hui», indique Roland Peterhans, qui dirige l'état civil de Zurich et préside l’Association suisse des officiers de l'état civil. Il raconte avoir rencontré une trentaine de personnes inscrites depuis de nombreuses années avec le mauvais sexe et «qui sont maintenant heureuses de pouvoir faire ce pas. Pour elles, c’est un progrès fou de ne plus devoir se mettre à nu devant un tribunal.» De l’avis de Roland Peterhans, il faudrait maintenant aller plus loin encore en introduisant la possibilité de s’inscrire sous un troisième sexe: «Certaines personnes veulent simplement s’identifier comme être humain – ni homme ni femme.»