Six mois après la reprise du club, les nouveaux propriétaires confirment leur volonté de s’engager à long terme, malgré les difficultés du moment, en créant Lausanne Hockey Club Group et en organisant son développement autour de deux pôles d’activités: d’une part, les activités liées au sport et à la formation, sous la bannière du Lausanne Hockey Club et du L4C (Mouvement juniors) et d’autre part les activités liées aux spectacles. Le LHC a fait part de ces changements mercredi matin via un communiqué.