Changement d’heure : Fin de l’heure d’été: retour à l’heure normale dès dimanche

La nuit prochaine, à 03h00, il faudra reculer les horloges à 02h00 en Suisse et dans de nombreux pays d’Europe. Une abolition de ce système est en discussion au sein de l’Union européenne.

À défaut de sortir - Covid oblige -, on pourra rêver une heure de plus la nuit prochaine.

Le changement dʼheure à fin octobre est souvent associé au passage à l’heure d’hiver. «Mais en réalité, il n’y a que le temps normal et lʼheure d’été», souligne l’Institut fédéral de métrologie (METAS) dans un communiqué mardi. Cette nuit, on revient donc à lʼheure normale, lʼheure dʼEurope centrale qui est effective en Suisse depuis plus de 125 ans.