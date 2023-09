Prendre la prime la plus basse? Les assureurs vous le feront payer

Concurrence: stop ou encore?

À gauche, la concurrence entre les caisses est combattue et le débat sur la caisse unique est relancé. À droite, on y croit encore, notamment au PLR, qui a lancé son idée de «prime budget» (bien moins chère mais avec moins de prestations) pour accroître les choix que peut faire chaque assuré. Pour Michel Matter et de nombreux autres parlementaires, il faut surtout accroître la transparence dans le calcul des primes. Le Conseil fédéral est en train d’analyser, sur proposition du Genevois, dans quelle mesure il serait possible de le modifier par un système d’acomptes. Si la population paie trop une certaine année, les caisses devraient rembourser ensuite, comme ça fonctionne pour les impôts.