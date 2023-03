Si votre psy n’est plus remboursé : Changer de caisse maintenant est possible mais peu sont éligibles

Certaines assurances ne remboursent plus les thérapies des personnes suivies par des psychologues en formation. Pour celles et ceux qui ont dû y renoncer depuis le début de l’année, une porte de sortie soumise à de nombreuses conditions s’offrira à eux le 1er juillet.

Certaines consultations chez le psy ne sont plus prises en charge par les caisses maladie.

Depuis le début de l’année, les personnes suivies par des psychologues en formation voient leurs séances ne plus être remboursées par certaines caisses maladie . Elles doivent donc prendre en charge elles-mêmes les factures à moins d’être assurées par des caisses membres de l’association Carafutura (Helsana, Sanitas ou CPT). Chez CSS, membre de Carafutura, il n’y a pas de remboursement automatique prévu. Elle paie sous réserve ces prestations. Les caisses affiliées à Santésuisse ne remboursent rien.

Pour les personnes qui désirent quand même une prise en charge, une solution est possible: changer de caisse au milieu de l’année, indique le «Tages-Anzeiger». Mais la démarche est soumise à certaines conditions. Il s’agit de personnes qui sont assurées dans le modèle standard avec une franchise basse de 300.- pour les adultes et 0.- pour les enfants: le modèle médecin de famille, Telmed ou HMO sont exclus. Attention tout de même à bien se renseigner si l’assuré est éligible à ce changement et si la caisse qu’il choisit rembourse effectivement les prestations du psychologue qui suit l’assuré.