Jackpot record à l’Euromillions : Changer de canton pour fuir le fisc: le nouveau pari du gagnant?

La personne qui a touché le pactole de 228 millions ne s’est pas encore annoncée. Selon où elle habite, elle pourrait songer à déménager, comme l’explique un conseiller financier.

La somme record du dernier jackpot de l’EuroMillions a été remportée vendredi dernier par une personne qui a joué en Suisse . Le jackpot s’est établi à 228 millions de francs. Or, comme le rappelle Blick , l’habile parieur ne touchera pas cette somme. Loin s’en faut, selon où il habite.

Swisslos a dit au journal alémanique que la personne qui a validé ses numéros en Suisse ne s’est pas encore annoncée pour toucher son gain. On ne connait ainsi pas son canton de résidence, ni donc où elle sera taxée.

Du simple au double

Blick a demandé son avis à Martin Metzger, un conseiller financier zurichois. On laissera à chacun le soin de trancher la question morale: est-il juste de faire des pieds et des mains pour soustraire le maximum possible aux impôts, ou est-il juste au contraire de tout faire pour fuir le racket fiscal? Le conseiller financier, lui, a fait ses calculs.