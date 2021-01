Pour changer la décoration de son intérieur, il n’est pas forcément nécessaire de faire de grosses dépenses. Nous sommes allés chercher l’inspiration sur Instagram et allons vous montrer comment redonner un coup de jeune à votre appartement à moindres frais.

Changer la déco de son appartement pour moins de 50 francs, c’est possible!

Il suffit parfois de peu pour apporter une touche de chic, d’harmonie ou de modernité à son intérieur. Un joli vase, un beau miroir ou un nouveau cadre font toute la différence. Nous allons vous montrer cinq tendances à adopter pour embellir votre intérieur et les objets de décoration à se procurer pour moins de 50 francs.

Les tons nude

Rien de plus facile que d’adopter le nude en déco: il suffit d’un cadre ou d’une affiche dans les tons nude auquel on associe quelques branches d’herbes de la Pampa disposées dans un joli vase et le tour est joué. Cela apportera instantanément une touche d’élégance à votre pièce.

«ABSTRACT FIGURES NO1 POSTER», 19,95 francs sur desenio.ch zvg Vase bouteille, 29,95 francs chez Depot zvg Herbes de la Pampa, 7,95 francs chez Depot ou chez le fleuriste du coin. zvg

Le mélange ancien et nouveau

Mélanger l’ancien et le nouveau est tendance: un vieux miroir apportera une touche nouvelle à votre appartement moderne. À l’inverse, du mobilier contemporain s’intègrera souvent très bien dans un appartement ancien. Avec des pièces intemporelles, les deux styles se marient à merveille.

Lampe de table en marbre, 39,95 francs chez H&M Home zvg Affiche «Pizza & Champagne», à partir de 5 francs sur tablo.ch zvg Miroir «Mailo», 39,90 francs chez Micasa zvg

L’ambiance jungle

Les bricoleuses et bricoleurs averti(e)s poseront un papier peint jungle. Mais attention, si vous êtes en location, il faudra retirer la tapisserie avant de quitter les lieux. Si vous avez deux mains gauches, vous opterez plutôt pour des plantes placées dans de jolis paniers pour donner à votre pièce une ambiance de jungle tropicale. On y associera des tons de vert, des couleurs claires, ainsi que du noir et blanc.

Panier à grandes anses en fibre végétale, 49,95 francs chez Maisons du Monde zvg Housse de coussin en velours, 17,90 francs chez Zara Home zvg Plaid «Johanne», 39,95 chez Ikea zvg

La touche orientale

Avec cette tendance, moins, c’est plus: il suffit de quelques lanternes, beaucoup de plantes vertes et des couleurs terre naturelles. Inutile d’en rajouter, au risque de surcharger la pièce.

Miroir rond avec cadre en raphia, 18,95 francs chez Maisons du Monde zvg Tapis «Törslev», 24,95 francs chez Ikea zvg Lanterne «Eldor», 16,90 francs chez Micasa zvg

Le style industriel

Le béton apparent et les murs de pierre caractérisent le mieux le style industriel. Mais vous pouvez très bien l’adopter, même si vous avez du parquet et de la moquette chez vous, en ajoutant simplement beaucoup de métal et quelques éléments en bois.