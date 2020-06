Suisse

Beat Rieder: changer le nom du PDC, c'est «la ruine»

Le conseiller aux Etats n’est pas favorable au changement de nom de sa formation politique. Le PDC n'a pas d'avenir sans le «c», avertit-il.

«Si un parti doute tellement de lui-même qu'il veut changer de nom, alors ce parti n'est plus solide», ajoute-t-il, lâchant que c'est «la ruine du parti». Le PDC n'a pas d'avenir sans le «c», avertit-il.

La direction de la formation centriste a lancé en février un sondage auprès de la base sur le nom du PDC. La question centrale tourne autour de la mention «chrétien». Le «c» signifie chrétien et non catholique, explique dans l'interview M. Rieder. Pour lui, cette lettre a façonné les valeurs du parti: «liberté, démocratie, subsidiarité et solidarité».