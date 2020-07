Toto 22.07.2020 à 11:29

A mon sens, il n'y a rien de machiste là-dedans. Aujourd'hui on demande à l'homme d'être, un bon père, un bon époux, l'autorité de la famille, une bonne mère, une bonne rente... un beau couillon en fait ! Il faut remettre les choses à leur place. Ces dames font très bien certaines choses et ces messieurs d'autres choses. Chacun son rôle dans la famille. Vouloir mélanger tout ça ne sert qu'à alimenter une tranche féministe qui n'a finalement que faire des femmes et encore moins des hommes bien entendu mais qui veulent juste mener un faux combat qui gangrène la société et servir leur propre cause.