Chasse au gaspillage: Changer moins souvent de Natel: le difficile passage de la parole aux actes

Changer moins souvent de Natel: le difficile passage de la parole aux actes

Une récente enquête réalisée par Comparis.ch montre que les personnes interrogées sont de plus en plus nombreuses à vouloir garder leur smartphone plus longtemps. Aujourd’hui, 39% d’entre elles disent même vouloir utiliser leur smartphone pendant quatre ans ou plus. Une des raisons en est l’augmentation des prix des appareils haut de gamme.