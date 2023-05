Jonah Hauer-King a eu peur de chanter dans La Petite Sirène

Dans le film d’animation, je suis tombé amoureux du prince Éric, un personnage iconique, charmant et affable. Mais un objectif de notre version était de le complexifier donc on en apprend un peu plus sur son histoire et la façon dont il est devenu prince. On le découvre tourmenté, un peu perdu et vulnérable.



Comment vous êtes-vous préparé à jouer ce rôle qui conjugue comédie, romance, action et chansons?



J’ai eu beaucoup de chance parce que nous avons pu répéter pendant trois mois, ce qui est rare au cinéma. On s’est tous assis autour d’une table pour travailler nos personnages comme on le ferait pour une pièce de théâtre. Et puis il y a eu beaucoup d’entraînements physiques pour les cascades, la plongée sous-marine et j’en passe.



Et le chant?



Chanter a été l’aspect le plus flippant pour moi. Alan Menken, qui avait composé la musique originale, est un héros de mon enfance. Et je suis super fan de Lin-Manuel Miranda, qui a coécrit la nouvelle chanson que j’interprète. J’ai fait de mon mieux pour ne pas la gâcher!



Qu’avez-vous retenu de cette expérience?



Elle a été géniale mais longue. Il s’est passé quatre ans entre ma première audition et la sortie du film aujourd’hui. Ce que j’ai aimé chez Éric, c’est sa curiosité et son sens de l’aventure. J’ai trouvé ces qualités très inspirantes.



Comment décririez-vous l’histoire d’amour entre Éric et Ariel?



Comme dans toute romance Disney, il y a une attraction physique instantanée et tout le fun qui va avec. Mais cette histoire montre aussi ce que représente le fait de trouver en l’autre une âme sœur et un ami. C’est un beau message pour tous les âges sur ce que tomber profondément amoureux veut dire.