Centre présidentiel Obama: Chantier suspendu après la découverte d’un noeud coulant

Centre présidentiel Obama : Chantier suspendu après la découverte d’un nœud coulant

La construction du centre du premier président américain de couleur, à Chicago, est interrompue. Le groupe d’entrepreneurs du site se dit «horrifié» et promet une belle récompense.

Le chantier du futur Centre présidentiel Barack Obama, lancé en août 2021, est situé à Jackson Park, au bord du lac Michigan, dans le quartier défavorisé du South Side, où l’ex-président a commencé sa carrière comme militant associatif et où a grandi l’ex-Première dame, Michelle Obama.

La construction du futur Centre présidentiel Barack Obama était suspendue, vendredi, à Chicago, après la découverte d’une corde de pendu, symbole raciste très violent aux États-Unis, ont annoncé les promoteurs du projet. «Nous sommes horrifiés que cela ait pu avoir lieu sur notre chantier et offrons 100’000 dollars de récompense pour trouver le ou les responsables», a précisé Lakeside Alliance, un groupe d’entrepreneurs noirs.

La corde en forme de nœud coulant, qui évoque les lynchages de milliers d’Afro-Américains à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, a été découverte jeudi matin, dans le quartier où la carrière du premier président noir des États-Unis a débuté. «Nous n’avons aucune tolérance pour le racisme et la haine», a souligné Lakeside Alliance, en précisant avoir suspendu le chantier pour des sessions de sensibilisation avec ses équipes.

«La haine n’a pas sa place en Illinois», a tweeté le gouverneur démocrate de cet État de la région des Grands Lacs, J. B. Pritzker. «Cette corde est plus qu’un symbole raciste: c’est un rappel brutal de la violence et de la terreur infligées aux Noirs américains pendant des siècles.»

Dans un quartier défavorisé

Le futur Centre présidentiel Obama, qui devrait ouvrir en 2025, rassemblera un musée consacré à la carrière de l’ancien président démocrate (2009-2017), une bibliothèque, des salles de classe et de rencontre, autour d’un terrain de basket et d’une aire de jeu. Le chantier, lancé en août 2021, est situé à Jackson Park, au bord du lac Michigan, dans le quartier défavorisé du South Side, où l’ex-président a commencé sa carrière comme militant associatif et où a grandi l’ex-Première dame, Michelle Obama.