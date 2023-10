Chantiers en pleine canicule à Genève: la justice est saisie

Malgré la canicule, cet été, plusieurs entreprises n’ont pas interrompu leurs chantiers. Or, en août, l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (Ocirt) avait imposé l’interdiction des travaux les plus pénibles lors des pics de température. Ainsi que l’explique la «Tribune de Genève», les tâches «lourdes» étaient prohibées dès 14 heures, les «très lourdes» (travaux en toiture, bétonnage) dès midi. Ces mesures n’ont pas été respectées partout. Dans au moins trois cas, l’Ocirt s’est rendu sur place pour faire cesser l’activité. Mais les syndicats SIT, Unia et Syna, mécontents des sanctions prises à l’encontre des entreprises, qu’ils jugent trop légères, ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Le quotidien genevois révèle qu’ils ont saisi la justice de dénonciations pénales. Celles-ci visent quatre grandes entreprises genevoises de construction.