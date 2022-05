Genève: Chantiers: recours contre la limitation de l’intérim à 20%

La limitation du travail temporaire sur les chantiers de l’Etat de Genève est contestée en justice. Ce vendredi, Swissstaffing, l’association nationale de la branche du travail temporaire, a annoncé avoir saisi la Chambre constitutionnelle d’un recours. Elle s’oppose à la loi (promulguée le 25 mars) limitant à 20% au maximum la part d’intérimaires œuvrant sur les marchés publics. Le texte, proposé par le Conseil d’Etat et avalisé par le Grand Conseil, faisait l’objet d’un consensus entre les syndicats et le patronat, en l’occurrence la Fédération des métiers du bâtiment (FMB).

Appel à «la liberté économique»

Swissstaffing estime que réglementer la proportion de travailleurs temporaires viole «la liberté économique garantie par la Constitution fédérale». La faîtière juge que cette mesure «affecte directement les intérêts des agences de placement, mais aussi de nombreuses entreprises genevoises actives dans les marchés publics». Elle dénonce le fait qu’il s’agisse «clairement d’une volonté de les inciter à renoncer à ce modèle économique», et déplore que les travailleurs soient «privés de la liberté de choisir entre engagement temporaire ou fixe». Swissstaffing considère enfin que l’intérim «est un soutien important pour les PME (…) qui peuvent ainsi mieux réagir aux fluctuations des commandes et adapter leurs effectifs en conséquence».

«Des entreprises quasi virtuelles se créent»

«Mépris absolu de la précarité»

Du côté syndical, c’est la consternation. Anna Gabriel, secrétaire régionale d’Unia Genève, rappelle que la loi fait l’objet «d’un consensus au niveau politique et patronal. Elle découle d’une demande des faîtières des entreprises du bâtiment et des syndicats.» En la querellant, Swissstaffing «fait preuve d’un mépris absolu de la précarité des travailleurs. Rien ne justifie de ne pas prendre de mesures pour limiter les dégâts. La limite de 20%, que nous aurions souhaitée plus basse, est fonctionnelle. Au nom de la liberté économique, Swissstaffing essaie de faire passer les abus et vient ruiner les efforts des partenaires sociaux.»