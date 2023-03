Football en Italie: Chants antisémites des ultras de la Lazio lors du derby romain

«Tout un virage chantant des choeurs antisémites, un +supporter+ en tribune avec un maillot Hitlerson et le numéro 88 (ndlr: utilisé dans la mouvance néonazie pour signifier «Heil Hitler») et nous, comme toujours, les seuls à s’indigner et à protester», a écrit sur Twitter Ruth Dureghello, la présidente de la communauté juive de Rome. «Est-il possible que tout le monde continue à faire comme si de rien n’était ?», a ajouté la responsable, dont le message est accompagné d’une photo et de vidéos.