Football: Chants fascistes, Lovren se défend

Football : Lovren se défend d’avoir entonné des chants fascistes

«Le chant dont on parle n’est pas “Za dom Spremni” mais “Cavoglavé” qui n’est pas du tout fasciste. Il remonte à la libération du pays et à la gloire de la Croatie que nous chantons tous pour fêter un événement heureux. Mon pays a lutté pour son indépendance obtenue très récemment et reste en construction», a-t-il souligné.