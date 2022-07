Genève: Chanvre légal exclu d’un festival mais autorisé ailleurs

«Dans cette histoire, entre les frais et le manque à gagner, je vais perdre environ 10’000 francs», se lamente Andrea Chezzi, associé de la boutique en ligne chanvrelegal.ch. Le commerçant voulait monter un stand de produits CBD, ce week-end au festival de reggae Plein-les-Watts. Fleurs de cannabis, cosmétiques et huiles essentielles resteront dans leurs cartons. La police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) a dit non. «Pourtant, j’ai déjà monté pareille opération dans un festival vaudois. Genève a une lecture restrictive de la loi.»