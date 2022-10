District de Nyon (VD) : «Chaos» à la protection civile sans commandant depuis avril

En apparence, l’Organisation régionale de la protection civile (ORPC) du district de Nyon remplit ses missions et fournit ses prestations comme si de rien n’était. Mais en coulisse, la protection civile régionale est sans commandant depuis le mois d’avril et sa gestion est décrite comme chaotique. Provisoirement dirigé par un comité directeur (Codir) composé d’élus de plusieurs communes, la situation inquiète: «Vu de l’extérieur, elle fournit les prestations qui lui sont demandées. Mais à l’interne, le terme de «chaos» n’est pas galvaudé», assure Louis-Henri Delarageaz, commandant de la Protection civile vaudoise, dans les colonnes de 24 Heures .

Un grand coup de balais avait été passé dans l’ORPC nyonnaise il y a un an après les révélations de deux audits ayant mis en évidence de graves dysfonctionnement internes durant la période de pandémie. Le tout menant notamment à la démission du commandant et du président de la Codir de l’époque. Le président actuel, Yvan Laurent, assure que la situation actuelle est positive et ne ressemble en rien à ces deux années compliquées. Mais le commandant nommé il y a un an, censé redonner une stabilité à la protection civile de la région, s’en est allé en avril et la perle rare pour le remplacer n’a toujours pas été trouvée.