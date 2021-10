Football - Chaos au Letzigrund après le derby zurichois

Dimanche, la Swiss Football League (SFL) a fermement condamné ces incidents et a annoncé qu’elle allait ouvrir une procédure. Elle s'attend également à ce que les auteurs soient identifiés et interdits de stades. De son côté, le FCZ a communiqué qu’il « condamnait fermement toute forme de violence » . Le club d’Ancillo Canepa a d’ailleurs promis qu’il allait « soutenir la police pour identifier les responsables et les traduire en justice » . « Il est décevant qu'un derby équitable et passionnant ait dû se terminer de cette manière. Ces soi-disant fans se font du tort à eux-mêmes, aux ultras et au FC Zurich » , a regretté le président zurichois.