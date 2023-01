Philippines : Chaos dans les aéroports après une grosse panne

Des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dimanche dans les aéroports des Philippines après une «perte de communication» dans le principal d’entre eux, à Manille, qui a conduit à annuler, retarder ou dérouter des centaines de vols. Plus de 280 vols prévus à l’arrivée et au départ de Manille ont été affectés, avec des conséquences pour 56’000 passagers, selon les autorités aéroportuaires. Le système de gestion du trafic aérien était partiellement rétabli vers 16 h 00 (08 h 00 GMT) et des avions commençaient à nouveau à décoller et atterrir à Manille, ont-elles ajouté. «Les retards de vols et les déroutages constituent de simples mesures de précaution pour assurer la sécurité des passagers, des équipages et des appareils», a assuré l’Autorité de l’aviation civile des Philippines.