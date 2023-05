Les manifestations ont donné lieu à des scènes de violence. À Zurich, il y a eu de la casse. À Bâle, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Violences : Chaos et dégâts à Zurich et Bâle pour la fête du 1er Mai

La situation était tendue à Bâle 20Min

La police s’attendait à des violences et des dégâts en marge des manifestations et cortèges du 1er Mai en Suisse alémanique. Elle n’a pas été «déçue». En effet, l’ambiance était tendue à Bâle. De nombreux policiers étaient sur place pour entourer le cortège en fin de matinée. Un cortège qui a été interrompu par les agents en raison de manifestants vêtus de noir, cagoulés et équipés de matériel de protection qui se sont retrouvés alors encerclés. La police a du coup proposé un autre parcours à ceux qui souhaitaient défiler pacifiquement.

L’intention de séparer les «casseurs» potentiels du reste du cortège a conduit à l’impasse. Les autres manifestants ont refusé l’itinéraire alternatif et ont choisi de faire preuve de solidarité avec les personnes encerclées. La police a alors utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour séparer les deux groupes. La conseillère nationale Sibel Arslan (Verts/BS) était sur place. Elle a estimé l’opération policière «complètement disproportionnée».

Action de la police «absolument inacceptable»

Unia a également vivement critiqué dans un communiqué l’intervention massive de la police qui aurait fait des blessés. Au moins une personne serait sous traitement médical, a-t-on précisé. Selon le syndicat, des collaborateurs syndicaux, des familles et des passants se sont trouvés pris au piège parmi les personnes encerclées pendant plus de deux heures. «L’action de la police est contraire aux lois en vigueur et absolument inacceptable dans un État démocratique», a déclaré Unia.

Dégâts matériels à Zurich

À Zurich, où plus de 10’000 personnes ont défilé dès 10h30, la situation était aussi tendue. De nombreux manifestants, dont certaines masqués et faisant vraisemblablement partie des extrémistes de gauche, ont également pris part à la manifestation. Certains sont montés sur les toits des arrêts du tram.

Des pétards et des fumigènes ont été tirés à plusieurs reprises depuis ces cercles. La police a constaté des dégâts matériels dus aux attaques de peinture et à la peinture au pistolet tout au long du parcours. Des fenêtres ont été brisées dans au moins deux banques. De plus, des manifestants ont lancé des ballons d’eau sur les services de secours. La statue d’Alfred Escher à la gare principale a aussi été colorée en rose.