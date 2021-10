Aigle (VD) – Chaos ferroviaire au retour de la Foire du Valais

«On était des centaines coincés à Aigle, raconte une journaliste de «20 minutes» présente sur place. On a attendu près de deux heures, puis quatre bus sont arrivés, mais évidemment, ça ne suffisait pas, tout le monde poussait pour entrer. J’ai entendu des gens appeler leurs potes pour qu’ils viennent les chercher depuis Moutier puisqu’ils n’avaient plus de correspondance… De mon côté, j’ai pu prendre le bus vers 23h jusqu’à Vevey, puis un train pour Lausanne, et de là j’ai partagé un Uber avec d’autres passagers, sinon j’aurais dû attendre le train de 2h. Or j’avais prévu de me lever pour travailler dimanche…»