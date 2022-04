Voie d’accélération – Chaos sur la voie d’accélération

Sur la voie d’accélération de l’autoroute, son nom indique déjà ce qu’il faut faire, mais en réalité, on y observe souvent les actions les plus épouvantables: s’engager à l’aveuglette sur l’autoroute ou s’arrêter au bout de la voie d’accélération pour attendre le bon moment. Les deux sont interdites!

Souvent vu: sur la voie d’accélération de l’autoroute, on n’accélère pas correctement, puis on rejoint immédiatement la voie de droite de l’autoroute à 80 km/h. Si je roule derrière cette voiture, puis-je la devancer sur la voie d’accélération à droite, puis la «dépasser» avant de m’engager sur l’autoroute devant elle? Et comment se comporter correctement sur la voie d’accélération?

Régulièrement, des manœuvres risquées, voire des collisions, se produisent lors de l’entrée sur l’autoroute, en raison d’une inattention ou d’un comportement inapproprié des conducteurs. Comme son nom l’indique, la voie d’accélération est une voie de circulation généralement courte dont le but est de s’adapter à la vitesse sur la voie de circulation de l’autoroute, pour s’y engager au bon moment.

Dès que le conducteur a atteint la vitesse correspondante, il vérifie que la chaussée est dégagée et rejoint la voie dès que l’occasion se présente. Contrairement à une opinion répandue, la règle suivante s’applique ici aussi: les changeurs de voie n’ont pas la priorité. Les conducteurs sur l’autoroute ne sont pas tenus de leur faire de la place ou de changer de voie pour leur permettre de s’engager (art. 36 al. 4 OCR). Au quotidien, de nombreux automobilistes font néanmoins attention les uns aux autres et créent, si possible, de la place pour les véhicules sur la voie d’accélération, mais ce n’est pas une obligation.

Si la voie d’autoroute est occupée lors de la tentative de s’y engager, il faut éviter autant que possible de freiner. Les véhicules suivants ne s’attendent pas à une manœuvre de freinage, qui accroît fortement le risque d’accident. En cas d’embouteillage sur l’autoroute, il faut impérativement s’arrêter à l’extrémité de la voie d’accélération. Le principe de fermeture éclair s’applique alors pour rejoindre l’autoroute (art. 8 al. 5 OCR).

Nous passons maintenant à la question concernant les possibilités de dépassement sur la voie d’accélération. Une obligation de circuler à droite s’applique sur l’autoroute (art. 8 al. 1 OCR). En principe, les dépassements ne sont autorisés qu’à gauche (art. 35 al. 1 LCR) et uniquement s’il y a suffisamment de place pour la manœuvre. Il existe une exception au principe du dépassement par la gauche lorsque plusieurs véhicules circulent dans la même direction sur des voies séparées par des lignes de sécurité et qu’un changement de voie vers la droite ne serait donc pas autorisé. Dans ce cas, tout le monde peut poursuivre normalement sa route, en devançant un véhicule se trouvant à gauche de la ligne de sécurité.

Par conséquent, si un automobiliste rejoint avant vous la voie de droite de l’autoroute, mais qu’il n’a pas encore accéléré jusqu’à la vitesse prescrite, vous pouvez en principe le dépasser sur la voie d’accélération, pour autant qu’il y ait une ligne double (ligne de sécurité à côté de la ligne de guidage) (art. 36 al. 5 let. c OCR). Les véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité ne doivent pas franchir les lignes doubles. Un dépassement est donc autorisé jusqu’à la fin de la ligne double, car les deux voies de circulation du conducteur gauche sont séparées par une ligne de sécurité.

Mais pour que la manœuvre telle que vous la décrivez soit possible, il faut que la voie d’accélération soit très longue. Le conducteur qui a rejoint l’autoroute accélérera également, et ensuite, il doit être possible de s’engager sur l’autoroute avec une distance suffisante après le dépassement. Sur les voies d’accélération courtes, l’espace sera plutôt limité. Souvent, il sera plus judicieux de ralentir un peu et de se ranger derrière le véhicule plus lent.

