Cyclisme : Chaos sur le Tour de Colombie

Les conditions météo difficiles ont perturbé la fin de la troisième étape du Tour de Colombie. Plusieurs coureurs ont chuté et le vainqueur du jour a percuté sa femme peu après la ligne d’arrivée.

Plus loin, le Colombien Luis Carlos Chia, vainqueur du jour et actuel leader du classement général, a quant à lui violemment percuté sa femme Claudia quelques mètres après avoir franchi la ligne d’arrivée. Sur place, les officiels et Chia lui-même ont rapidement donné des nouvelles de la victime malheureuse, précisant qu’elle avait été transportée à l’hôpital et que son état était jugé stable. La quatrième étape, longue de 158 kilomètres, se disputera entre Caucasia et Yarumal.