Un monde sans femmes, dans lequel les hommes doivent vivre avec «Le Bruit». Le Bruit, c’est une force mystérieuse qui révèle les pensées de chacun et permet de connaître celles des autres. Un jour, Viola atterrit dans ce monde dystopique et tombe sur le jeune Todd. En danger, celui-ci fuit alors avec elle.

Voilà le pitch de «Chaos Walking» (bande-annonce ci-dessus), dont la date de sortie vient d’être annoncée: le 3 février 2021 (si tout va bien, préfère-t-on quand-même ajouter). Daisy Ridley («Star Wars» épisodes VII, VIII et IX) et Tom Holland «Spider-Man») sont les héros de ce long métrage de SF signé Doug Liman («La mémoire dans la peau», «Edge of Tomorrow»). Nick Jonas, Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo et David Oyelowo complètent le casting.