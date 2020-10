Dessin de presse : Chapatte recevra le prix de la Fondation pour Genève

La Fondation pour Genève récompensera Patrick Chappatte ce mercredi «pour son engagement en faveur de la liberté de presse et d’expression» et sa contribution au rayonnement de la ville.

La Fondation pour Genève indique sur son site Internet récompenser Patrick Chappatte «pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de Genève et pour son engagement en faveur de la liberté de presse et d’expression». La fondation explique que le dessinateur «a acquis une renommée internationale en publiant ses dessins dans des journaux prestigieux à l’instar du New York Times et de l’International Herald Tribune.» Elle félicite «son regard critique sur l’actualité, sa capacité à toucher les gens et à les faire réfléchir, transcendent les frontières et les langues».