Chapelle à vendre à Venise

Une maison atypique

Aujourd’hui, l’église a été transformée en une maison avec deux chambres à coucher. Mais le passé est très présent, à commencer par les colonnes en marbre rosé, les très anciennes inscriptions et les briques vieillies par le temps. L’accès à l’église se fait par une cour intérieure privative, qui mène au salon du rez-de-chaussée. On y trouve également une salle à manger et une cuisine.



Une arcade décorative menant à une porte condamnée a été transformée en bibliothèque avec un coin lecture. La première des deux chambres à coucher se trouve également au rez-de-chaussée. À l’étage supérieur, il y a une autre pièce, une chambre à coucher et la mezzanine qui donne sur le salon en contrebas.