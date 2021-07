Réchauffement - Chaque année, 18 nouveaux lacs glaciaires émergent en Suisse

Daniel Odermatt, responsable du groupe de télédétection à l’institut de recherche sur l’eau, Eawag, résume: «Au début du projet, nous avions tablé sur quelques centaines de lacs glaciaires. À présent, il y en a plus de mille, et 180 se sont ajoutés rien qu’au cours de la dernière décennie.»

Accélération entre 2006 et 2016

La formation des lacs glaciaires a atteint un premier pic entre 1946 et 1973 avec l’apparition de huit nouveaux lacs par an en moyenne. Puis a suivi une période d’accalmie. Mais entre 2006 et 2016, la rapidité de formation de nouveaux lacs glaciaires a augmenté de manière significative, dépassant nettement le pic précédent. En moyenne, 18 nouveaux lacs se sont formés chaque année et la zone aquatique a augmenté annuellement de plus de 400 mètres carrés – une preuve visible du changement climatique dans les Alpes.