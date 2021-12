Nouvelle-Zélande : Chaque année, l’âge limite pour acheter du tabac augmentera d’un an

La Nouvelle-Zélande a annoncé, jeudi, un plan visant à élever progressivement l’âge auquel le tabac peut être acheté, une «première mondiale» qui vise, à long terme, une interdiction de vente.

Getty Images via AFP

En Nouvelle-Zélande, actuellement, la réglementation en vigueur interdit aux moins de 18 ans d’acheter du tabac. À compter de 2027, cet âge limite augmentera d’un an tous les ans, a indiqué la ministre de la Santé, Ayesha Verrall.

«Nous voulons nous assurer que les gens ne commencent jamais à fumer … En vieillissant, eux et les générations futures ne pourront jamais acheter légalement du tabac», a-t-elle déclaré. La ministre a précisé que le gouvernement adoptera une loi visant également à restreindre le nombre de lieux pouvant vendre du tabac et n’autoriser que les produits contenant un faible taux de nicotine, afin de diminuer le risque de dépendance.

Ayesha Verrall a souligné que ces mesures permettront à la Nouvelle-Zélande de conserver son rôle de leader mondial en matière de lutte contre le tabagisme. En 1990, l’archipel avait interdit à l’industrie du tabac de sponsoriser le secteur du sport et, en 2004, de fumer dans les bars. «C’est un jour historique pour la santé de notre population» , a-t-elle estimé.

Une économie de cinq milliards

Le tabagisme, à l’origine d’un cancer sur quatre, reste la principale cause de décès évitable en Nouvelle-Zélande. La ministre a souligné que le bilan sanitaire était particulièrement lourd au sein des communautés maories et du Pacifique, où le taux de tabagisme est environ deux fois plus important que les 13,5% enregistrés au sein du reste de la population.