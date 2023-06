Pérou: Chaque année, le dernier pont suspendu inca est refait

Dans le canyon de la rivière Apurimac, dans la région péruvienne de Cusco, un ouvrage d’une trentaine de mètres de long et un peu plus d’un mètre de large, vieux de six siècles, est sur le point de renaître. Comme chaque année, au mois de juin, à 28 mètres de hauteur, des hommes à la peau tannée rénovent entièrement le dernier pont suspendu inca, le Q’eswachaka, inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité depuis 2013.

Agneau sacrifié

L’ancien ouvrage est entièrement remplacé. Les hommes commencent par passer d’un bout à l’autre les cordes les plus épaisses, qui serviront de base au nouveau pont. L’ancienne structure est ensuite démontée. Elle tombe dans la rivière et est emportée par le courant. Le processus de rénovation s’achève avec l’installation des deux grosses cordes qui servent de mains courantes et les milliers d’autres, plus fines, nouées entre celles-ci et le tablier, afin de créer un garde-fou.