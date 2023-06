Accord sur la dette des États-Unis: «Chaque camp a pu sauver la face, car aucun parti n’a eu tout ce qu’il voulait»

Le président américain, le démocrate Joe Biden, et le chef républicain Kevin McCarthy avaient beaucoup à perdre et pas grand-chose à gagner dans les tractations pour éviter un défaut de paiement américain. Et c’est bien ce qui s’est passé. En jeu, rien de moins que la solvabilité de la première puissance mondiale et, donc, l’équilibre économique et financier mondial.