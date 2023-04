Chaque chat tue en moyenne un oiseau toutes les trois semaines

Voilà qui pourrait étonner certains propriétaires de chats. Chaque année en Suisse, 30 millions d’oiseaux finissent entre les griffes de nos compagnons, qu’on estime à 1,85 million d’individus. Cela signifie que chaque chat règle son compte à 16 volatiles par an environ. Et le gros des pertes se fait en ce moment, durant les trois mois du printemps. Résultat: aujourd’hui, 40% des espèces d’oiseaux sont menacées de disparition chez nous, selon une récente étude. «Tous les chats ne chassent pas avec la même intensité, tempère toutefois Stefan Bachmann, de l’association Birdlife, dans les colonnes de la «Neue Luzerner Zeitung». De plus, les zones d'habitation sont généralement fréquentées par des espèces d'oiseaux très communes, qui ne sont donc pas les plus menacées.»