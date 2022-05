Yverdon-les-Bains (VD) : «Chaque fois que je disais que je voulais divorcer, il me disait qu’il allait me tuer»

Image d’illustration – Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. VQH – Paul Guinnard.

Une Afghane, mariée de force à un homme de quatorze ans son aîné alors qu’elle était âgée de 15 ans, a payé cher ses aspirations d’émancipation. Zahar* avait été étranglée par son mari jaloux, lorsque Baqir* avait compris qu’elle le trompait. Il a notamment été jugé pour tentative de meurtre, hier.

«À chaque fois que je disais que je voulais me séparer, divorcer, il me disait qu’il allait me tuer. Les menaces ont augmenté, à mesure que j’étais déterminée à le quitter. À ma connaissance, toutes les femmes qui ont pris la décision de se séparer de leur mari, dans mon pays, sont décédées.» En deux phrases, Zahar, une frêle femme aux cheveux tombant sur les épaules, finement maquillée, un brin typée asiatique mais résolument habillée à la mode occidentale avec une blouse blanche et un pantalon noir stretch, a implacablement planté le décor à la cour criminelle du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le décor d’une pièce morose jouée en plusieurs actes, entre l’Afghanistan, l’Iran, la Grèce et la Suisse et qui aurait pu se terminer en tragédie.

Violée lors de sa nuit de noces

Zahar avait été violée tant par son mari que par la tradition le soir de sa nuit de noces. «Elle était trop jeune, elle avait 14-15 ans. Les adultes de la famille étaient derrière la porte, pour savoir si elle était vierge. Elle pleurait tout le temps et sa mère criait pour que l’acte soit réalisé le soir même afin que l’honneur de la famille soit sauf», reconnaîtra l’époux, bourreau un peu malgré lui, dans une société où la femme a valeur d’objet. Durant les vingt ans de vie commune, la victime a subi violences psychologiques et relations sexuelles non consenties – «Quand on dit non à quelqu’un, il doit le comprendre», dira-t-elle. Mais, celle qui a mis au monde deux filles, a, au fil des ans, acquis la conscience des droits de la femme dans la société européenne, qui était désormais la sienne. Au point de contester les prétentions d’un mari analphabète, diabétique, petit et svelte, au Q.I. limité, selon l’avocat même de la défense, Me Dario Barbosa.

Alors que le couple était en train de se séparer, Baqir a entendu sa femme expliquer au téléphone, à sa cousine domiciliée en Iran, qu’elle entretenait une relation extraconjugale. De quoi faire péter littéralement un plomb à cet homme nourri à la tradition. «C’est une offense, une provocation, quelque chose d’intolérable pour lui, dans sa culture», dira Me Barbosa. Au point que Baqir «a décidé pour Zahar quelle vie elle avait le droit de vivre ou non, elle qui avait toujours subi les diktats qu’on lui avait imposés», s’était offusquée plus tôt Me Elodie Vilardo, avocate de la partie civile.

Expulsion?

Convaincu de la culpabilité écrasante du prévenu, le procureur Christian Maire a requis une peine privative de liberté de 12 ans et 6 mois pour tentative de meurtre, tentative de contrainte, viol et infraction à la loi sur les stupéfiants et demandé une mesure d’expulsion de 12 ans. Me Vilardo a réclamé pour Zahar 50’000 francs pour tort moral.

Quant à la défense, elle s’est évertuée à tenter de minimiser les exactions de son client, hormis l’infraction à la loi sur les stupéfiants, la consommation d’opium de Baqir n’étant pas contestée. Me Barbosa a plaidé les lésions corporelles graves, subsidiairement le meurtre passionnel, mais a rejeté les accusations de tentative de meurtre, de viol et de tentative de contrainte. Le défenseur a surtout demandé que la mesure d’expulsion obligatoire soit abandonnée, le prévenu risquant sa vie en cas de retour au pays de ses ancêtres. Le jugement sera rendu lundi prochain.