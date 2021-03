Cinq autotests par mois et par habitant seront disponibles gratuitement dès le 7 avril. Et un certificat vaccinal pourrait émerger d’ici cet été. Voici les deux annonces de l’Office fédéral de la Santé publique (OFSP) qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse ce mardi.

Un certificat vaccinal cet été?

Il convient par ailleurs d’avoir à l’esprit que ces tests ont une valeur indicative et qu’ils doivent impérativement être réalisés au plus près de la date d’un voyage ou d’une rencontre dite «sensible». Patrick Mathys a ainsi rappelé qu’il était inutile d’avoir réalisé un autotest négatif 72 heures avant d’aller rendre visite à sa grand-mère en EMS. Si l’autotest est positif, il est impératif de conforter son résultat par un prélèvement naro-pharyngée, soit un PCR, bien plus sensible au degré de charge virale.