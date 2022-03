Jura : Chaque habitant du canton devrait avoir une boîte de comprimés d’iode

La situation actuelle en Ukraine engendre de nombreuses questions. Pour l’heure, néanmoins, peu de préparatifs sont nécessaires

Des piles, de l’eau et de quoi manger

Pour ce qui est des abris, ils sont souvent utilisés à d'autres fins (caves, entrepôts, locaux associatifs, etc). En cas de besoin, ils doivent pouvoir être aménagés en peu de temps pour protéger la population. La préparation des abris (vider, aménager), n’a cependant lieu que sur ordre des autorités et la situation actuelle ne l’exige pas.

En outre, il est recommandé à la population d’acheter des piles pour les radios portatives et des bougies en cas de coupures d’électricité. De plus, en tout temps, l’Approvisionnement économique du pays (AEP) conseille de disposer d’un stock de plusieurs litres d’eau par personne et de nourriture pour une semaine. Une réserve de médicaments doit également être constituée. En cas de danger avéré, les autorités alerteront la population au moyen des sirènes et diffuseront les consignes de comportement via les radios, le Teletext et l’application Alertswiss, qu’il est recommandé d’installer sur son téléphone portable.