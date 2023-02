«Chaque kilowattheure compte»: l’initiative est lancée

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la question de l’approvisionnement énergétique de la Suisse s’est installée sur le devant de la scène politique. Au Parlement, plusieurs textes sont en cours d’élaboration afin de favoriser la production en Suisse, notamment la création de parcs solaires dans les Alpes ou de nouvelles installations hydroélectriques et éoliennes. Mais, dans ce contexte, le conflit entre les milieux qui veulent booster cette production indigène et ceux qui veulent préserver l’environnement et les paysages s’accentue.