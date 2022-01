Procès de l’affaire Maëlys : «Chaque parent a pu s’imaginer cette scène glaçante et irréelle»

Nordahl Lelandais est jugé dès lundi pour le meurtre de la petite Maëlys, qu’il a enlevée lors d’un mariage en août 2017. Une affaire qui n’en finit pas de fasciner les médias et le public.

Un mariage, une petite fille en robe blanche et un homme apparemment «au-dessus de tout soupçon»: tous les éléments sont réunis pour faire du meurtre de Maëlys un des faits divers les plus marquants de ces dernières années. «Je pense que cette affaire a suscité autant d’émotion car chaque parent a pu s’imaginer cette scène glaçante et irréelle d’une fillette qui disparaît lors d’un événement censé marquer une vie: un mariage», estime l’avocat de la mère de Maëlys, Me Fabien Rajon.