Suisse : «Chaque patrouille de police devrait avoir un taser»

La présidente de l’Association des fonctionnaires de police suisses réclame davantage d’appareils paralysant pour ses collègues, ainsi que des formations.

«Le taser est un moyen d’intervention décisif lorsque des couteaux ou d’autres objets dangereux sont en cause et qu’une personne ne réagit pas aux instructions de la police», a déclaré Johanna Bundi Ryser, présidente de l’Association des fonctionnaires de police suisses, à l’émission «Rundschau» de la télévision alémanique.

Elle demande donc que «chaque patrouille de police soit armée d’un taser à l’avenir». Mais ces appareils qui lancent des décharges électriques ne font pas l’unanimité. Selon Amnesty International, les personnes sous l’emprise de drogues ou souffrant de certaines pathologies préexistantes peuvent subir des blessures graves, voire mortelles. Ce à quoi Johanna Bundi Ryser rétorque: «Les policiers doivent être soigneusement formés et éduqués.» En outre, les corps de police suisses ont des directives communes. Selon celles-ci, les taser devraient être utilisés comme ultime recours, avant de faire usage d’une arme à feu.

D’après «Rundschau», le nombre d’utilisation de tasers a fortement augmenté ces dernières années. Rien qu’en 2020, les policiers suisses ont eu recours à cet appareil 96 fois. C’est au sein des polices cantonales de Berne et de Zurich qu’il est le plus répandu. En Suisse romande et dans certains cantons alémaniques, seules les unités spéciales disposent de pistolets paralysants.